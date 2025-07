Escpa Game « Le secret de l’Alchimiste » Rue Brauhauban Tarbes

vendredi 8 août 2025.

Escpa Game « Le secret de l’Alchimiste »

Rue Brauhauban Rendez-vous à la Ludikavern Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-08-08 15:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

La Quête Fantastique est un tout nouveau concept de jeu de piste géant en plein air.

Il est ponctué d’énigmes de déduction, de logique, d’observation, de mots codés, à la manière d’un escape game, au cœur de votre ville, dans un environnement fantastique créé de toutes pièces. Un jeu inédit qui divertira les petits mais aussi les grands (à partir de 8 ans) tout en découvrant les endroits les plus ludiques de votre ville.

En famille ou entre amis, les participant(e)s se verront confier la quête ou la mission de sauver le Village Fantastique d’un mystérieux danger !

L’application magique permettra d’interagir plusieurs fois avec les personnages, à la manière d’un livre-jeu, soit près de 180 échanges possibles et différents.

Lors du Tome 1, le secret de l’alchimiste, vous devez visiter les boutiques partenaires à la recherche des ingrédients qui vous serviront à concocter la potion qui sauvera le Village Fantastique. Une vraie chasse aux trésors en cœur de ville pour deviner dans quelle échoppe se cache chaque ingrédient !

Inspiré des “livres dont vous êtes le héros”, cet Escape Game urbain rassemble tous les ingrédients du succès entre le jeu de piste à énigmes, le jeu de rôles avec animateurs costumés et les chasses aux trésors en cœur de ville en partenariats avec une dizaine de commerces dans chaque ville.

Un jeu magique et intergénérationnel dans un univers médiéval fantastique !

Il manque un membre dans votre équipe ? Rajoutez-le plus tard ! Les inscriptions sont individuelles et vous pouvez faire les équipes sur place !

Rue Brauhauban Rendez-vous à la Ludikavern Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

La Quête Fantastique is a brand new concept in giant outdoor treasure hunts.

It’s punctuated by deduction, logic, observation and code-word puzzles, in the style of an escape game, in the heart of your town, in a fantastic environment created from scratch. A unique game that will entertain young and old alike (aged 8 and over), while discovering the most fun places in your city.

With family or friends, participants will be entrusted with the quest or mission of saving the Fantastic Village from a mysterious danger!

The magical application lets you interact with the characters several times, just like in a book-game, with almost 180 different possible exchanges.

In Volume 1, The Alchemist?s Secret, you must visit partner stores in search of the ingredients you need to concoct the potion that will save the Fantastic Village. It’s a real treasure hunt in the heart of the town, as you guess which shop each ingredient is hidden in!

Inspired by the « books of which you are the hero », this urban Escape Game combines all the ingredients for success: a treasure hunt with enigmas, a role-playing game with costumed entertainers, and treasure hunts in the heart of the city in partnership with a dozen or so shops in each town.

A magical intergenerational game set in a fantastic medieval universe!

Missing a team member? Add it later! Registration is open to individuals, and teams can be formed on site!

German :

La Quête Fantastique ist ein völlig neues Konzept für eine riesige Schnitzeljagd im Freien.

Sie besteht aus Kombinations-, Logik-, Beobachtungs- und Codewort-Rätseln, die wie ein Escape Game im Herzen Ihrer Stadt in einer fantastischen, von Grund auf neu geschaffenen Umgebung gelöst werden müssen. Ein völlig neues Spiel, das nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen (ab 8 Jahren) unterhält, während sie die spielerischsten Orte ihrer Stadt entdecken.

Gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden werden die Teilnehmer mit der Aufgabe betraut, das Fantasy-Dorf vor einer mysteriösen Gefahr zu retten!

Die magische App ermöglicht es, mehrmals mit den Charakteren zu interagieren, wie in einem Buchspiel.

In Band 1, Das Geheimnis des Alchemisten, musst du in den Partnergeschäften nach Zutaten suchen, um den Trank zu brauen, der das Phantastische Dorf retten wird. Eine Schatzsuche im Herzen der Stadt, bei der du erraten musst, in welchem Laden sich die Zutaten befinden!

Inspiriert von den « Büchern, in denen Sie der Held sind », vereint dieses urbane Escape Game alle Zutaten für einen Erfolg: eine Schnitzeljagd mit Rätseln, ein Rollenspiel mit kostümierten Animateuren und eine Schatzsuche in der Innenstadt in Partnerschaft mit einem Dutzend Geschäften in jeder Stadt.

Ein magisches und generationsübergreifendes Spiel in einer mittelalterlichen Fantasiewelt!

Fehlt ein Mitglied in Ihrem Team? Fügen Sie es später hinzu! Die Anmeldung ist individuell und Sie können die Teams vor Ort zusammenstellen!

Italiano :

La Fantastic Quest è un nuovo concetto di caccia al tesoro gigante all’aperto.

Presenta enigmi di deduzione, logica, osservazione e parole in codice, proprio come un gioco di fuga, nel cuore della vostra città, in un ambiente fantastico creato da zero. È un gioco unico che intratterrà grandi e piccini (dagli 8 anni in su), mentre scoprirete i luoghi più divertenti della vostra città.

In famiglia o con gli amici, i partecipanti avranno la missione di salvare il Villaggio Fantastico da un pericolo misterioso!

La magica applicazione consente di interagire più volte con i personaggi, proprio come in un libro-gioco, con quasi 180 scambi diversi possibili.

Nel Volume 1, Il segreto dell’alchimista, dovrete visitare i negozi partner alla ricerca degli ingredienti necessari per preparare la pozione che salverà il Villaggio Fantastico. È una vera e propria caccia al tesoro nel cuore della città, in cui dovrete indovinare quale negozio nasconde ogni ingrediente!

Ispirato ai « libri di cui tu sei l’eroe », questo Escape Game urbano combina tutti gli ingredienti per il successo: una caccia al tesoro con enigmi, un gioco di ruolo con animatori in costume e una caccia al tesoro nel cuore della città in collaborazione con una decina di negozi in ogni città.

Un magico gioco intergenerazionale ambientato in un fantastico mondo medievale!

Alla tua squadra manca un membro? Aggiungetelo più tardi! L’iscrizione è aperta ai singoli e si possono formare squadre sul posto!

Espanol :

Fantastic Quest es un nuevo concepto de búsqueda del tesoro gigante al aire libre.

Presenta puzles de deducción, lógica, observación y palabras en clave, como un juego de escape, en el corazón de tu ciudad, en un entorno fantástico creado desde cero. Es un juego único que entretendrá a grandes y pequeños (a partir de 8 años), mientras descubres los lugares más divertidos de tu ciudad.

En familia o con amigos, los participantes tendrán la misión de salvar el Pueblo Fantástico de un misterioso peligro

La mágica aplicación permite interactuar varias veces con los personajes, como en un librojuego, con casi 180 intercambios diferentes posibles.

En el Volumen 1, El Secreto del Alquimista, tienes que visitar las tiendas asociadas en busca de los ingredientes que necesitas para elaborar la poción que salvará al Pueblo Fantástico. Se trata de una auténtica búsqueda del tesoro en el corazón del pueblo, ¡ya que tienes que adivinar qué tienda esconde cada ingrediente!

Inspirado en los « libros de los que tú eres el héroe », este Juego de Escape urbano combina todos los ingredientes para el éxito: una búsqueda del tesoro con enigmas, juegos de rol con animadores disfrazados y búsqueda del tesoro en el corazón de la ciudad en colaboración con una docena de tiendas de cada pueblo.

¡Un mágico juego intergeneracional ambientado en un fantástico mundo medieval!

¿Le falta algún miembro a tu equipo? ¡Añádelo más tarde! La inscripción está abierta a particulares y se pueden formar equipos in situ

