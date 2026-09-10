Escrime artistique – Association Mirabelle, de panache et d’acier, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines
dimanche 20 septembre 2026 · Haras régional de Rosières-aux-Salines · Rosières-aux-Salines
Informations pratiques
Escrime artistique – Association Mirabelle, de panache et d’acier Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00 Haras régional de Rosières-aux-Salines Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association « Mirabelle, de panache et d’acier » nous fait le plaisir de proposer trois représentations d’escrime artistique (saynète en arme), des démonstrations et de l’initiation dans la cour d’honneur du Haras Régional.
Buvette et vente de gaufres sur place.
Découvrez notre programmation ici : https://www.facebook.com/profile.php?id=100089113403531
Haras régional de Rosières-aux-Salines 1 rue Léon Bocheron, 54110 Rosières-aux-Salines Rosières-aux-Salines 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 98 70 91 65 https://www.ifce.fr/haras-nationaux/nos-sites/haras-national-de-rosieres-aux-salines/ https://www.facebook.com/ifceRosieres/ [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100089113403531″}] Le Haras régional de Rosières-aux-Salines est aujourd’hui un centre de formation et un complexe équestre. Fondé en 1767 par le représentant du roi de France, le marquis de la Galaizière, le haras repose sur d’anciennes salines royales.
À travers les années, le haras a su conserver le témoignage de son histoire, avec, entre autres, son manège historique et son écurie.
Fortement modernisé à compter de 2010, le site du Haras, propriété du Conseil régional Grand Est, accueille l’Institut français du cheval et de l’équitation, le Pôle Hippique du Grand Est, la SCIC Haras régional, le siège de l’association Cheval Grand Est, du Conseil des Chevaux du Grand Est, ainsi que les associations Ros’hier et Rosières Attelage. Parking accessible.
L’association « Mirabelle, de panache et d’acier » nous fait le plaisir de proposer trois représentations d’escrime artistique (scenette en arme), des démonstrations et de l’initiation dans la cour du…
©Ros’Hier et Aujourd’hui
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