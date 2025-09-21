Escrime Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes Valenciennes
Escrime Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes Valenciennes dimanche 21 septembre 2025.
Découvrez l’escrime, les valeurs de ce sport ancestral, des armes et de la pratique, profitez de démonstrations et d’initiations.
Dimanche 21 septembre, 14h à 18h – Ouvert à tous, sans réservation
Rendez-vous à l’écluse des Repenties
Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes parking Lacuzon Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
