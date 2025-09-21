Escrime Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes Valenciennes

Escrime Dimanche 21 septembre, 14h00 Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’escrime, les valeurs de ce sport ancestral, des armes et de la pratique, profitez de démonstrations et d’initiations.

Dimanche 21 septembre, 14h à 18h – Ouvert à tous, sans réservation

Rendez-vous à l’écluse des Repenties

Ecluse des Repenties et citadelle de valenciennes parking Lacuzon Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

librededroit