Escrime historique dans le parc du Château Le Village Suze-la-Rousse

Escrime historique dans le parc du Château

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Dans le parc du château de Suze-la-Rousse, initiez-vous à l’escrime telle qu’elle était pratiquée à la Renaissance. Guidé par un maître d’arme passionné, petits et grands apprendront les gestes fondamentaux du combat à l’épée.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr

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English :

In the grounds of Suze-la-Rousse castle, discover fencing as it was practiced during the Renaissance. Guided by an enthusiastic fencing master, young and old alike will learn the fundamentals of sword fighting.

L’événement Escrime historique dans le parc du Château Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence