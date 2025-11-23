Escrime – Le Challenge des Titans – La Touche de l’Atlas Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 08:30 –

Gratuit : oui Entrée libre pour le public Tout public

Les 22 et 23 novembre 2025, le Complexe Sportif Mangin?Beaulieu à Nantes accueille une nouvelle édition du Challenge des Titans, une compétition nationale d’escrime organisée par le NEC Escrime.Inscrite au classement national, cette épreuve réunit chaque année des tireurs de toutes générations – des M17 aux vétérans – venus de toute la France pour deux jours d’émotion et de haut niveau. Au programme :Samedi 22 novembre 2025 :à partir de 8h30 – Épreuves individuelles à l’épée et au fleuret.à partir de 17h – La Touche de l’Atlas, un duel spectaculaire à une touche gagnante. Dimanche 23 novembre 2025 :à partir de 8h30 – Place aux jeunes catégories et à l’esprit d’équipe, dans une ambiance conviviale et passionnée. Le Challenge des Titans, c’est plus qu’une compétition : une rencontre entre générations, styles et énergies, un hommage à la précision et à la maîtrise, emblèmes de l’escrime. Les spectateurs sont invités à venir découvrir un sport exigeant et fascinant où chaque touche compte. Plus d’informations sur nec-escrime.fr

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

https://nec-escrime-cebphp42ryzcw.assoconnect.com/collect/description/631883-i-challenge-des-titans-2025-novembre-2025