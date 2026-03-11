Escrime pour Tous Vichy Vitalité Salle de la Mutualité Vichy

Escrime pour Tous Vichy Vitalité

Salle de la Mutualité Boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Début : 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Le Fleuret Nomade propose des séances gratuites de découverte Escrime pour Tous.

Renseignements et inscription par téléphone.

English :

As part of the Vichy Vitality program, Le Fleuret Nomade offers free discovery sessions: Escrime pour Tous.

Information and registration by telephone.

