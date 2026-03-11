Escrime pour Tous Vichy Vitalité Salle de la Mutualité Vichy
Escrime pour Tous Vichy Vitalité
Salle de la Mutualité Boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Début : 2026-04-14 09:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Le Fleuret Nomade propose des séances gratuites de découverte Escrime pour Tous.
Renseignements et inscription par téléphone.
English :
As part of the Vichy Vitality program, Le Fleuret Nomade offers free discovery sessions: Escrime pour Tous.
Information and registration by telephone.
