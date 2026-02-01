Escrime Sabre laser Dojo Bégard

Escrime Sabre laser

Dojo 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Des combats d’épées en toute sécurité il s’agit de sabres laser. Sportif et ludique ! Avec le Sabre Laser Académie de Guingamp. De 10h à 12 pour les 6-10 ans de 14h à 16h, pour les 11-17 ans. .

Dojo 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

