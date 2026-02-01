Escrime Sabre laser Dojo Bégard
Escrime Sabre laser Dojo Bégard vendredi 20 février 2026.
Escrime Sabre laser
Dojo 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
Des combats d’épées en toute sécurité il s’agit de sabres laser. Sportif et ludique ! Avec le Sabre Laser Académie de Guingamp. De 10h à 12 pour les 6-10 ans de 14h à 16h, pour les 11-17 ans. .
Dojo 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
