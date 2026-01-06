Escu’Geek 2 Escurolles

Escu’Geek 2

Salle des fêtes Escurolles Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Plongez dans l’univers du jeu et de la pop culture ! Jeux vidéo, mangas, cartes Pokémon, figurines, 3D, cosplay, réalité virtuelle et bien plus ! Animations gratuites, ambiance fun et 100 % geek à Escurolles !

Salle des fêtes Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 26 78 47 atdescurolles@gmail.com

Dive into the world of gaming and pop culture! Video games, manga, Pokémon cards, figurines, 3D, cosplay, virtual reality and much more! Free entertainment, fun and 100% geek at Escurolles!

