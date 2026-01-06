Escu’Geek 2 Escurolles
Escu’Geek 2 Escurolles samedi 14 février 2026.
Escu’Geek 2
Salle des fêtes Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-02-14 19:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Plongez dans l’univers du jeu et de la pop culture ! Jeux vidéo, mangas, cartes Pokémon, figurines, 3D, cosplay, réalité virtuelle et bien plus ! Animations gratuites, ambiance fun et 100 % geek à Escurolles !
.
Salle des fêtes Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 26 78 47 atdescurolles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the world of gaming and pop culture! Video games, manga, Pokémon cards, figurines, 3D, cosplay, virtual reality and much more! Free entertainment, fun and 100% geek at Escurolles!
L’événement Escu’Geek 2 Escurolles a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule