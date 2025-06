AVP L’Escurial · Avant-premières ! · 10e édition à l’Escurial Escurial – Dulac Cinémas Paris 3 juillet 2025

En présence du réalisateur.

LOVE ON TRIAL de Kôji Fukada

Japon, France | 2025 | 2h03 | VOSTF

Jeune idole de la pop en pleine ascension, Mai commet l’irréparable : tomber amoureuse, malgré l’interdiction formelle inscrite dans son contrat. Lorsque sa relation éclate au grand jour, Mai est traînée par sa propre agence devant la justice. Confrontés à une machine implacable, les deux amants décident de se battre, non seulement pour leur avenir, mais pour défendre le droit le plus simple et le plus universel : celui d’aimer.

Le jeudi 03 juillet 2025

de 20h00 à 23h00

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Escurial – Dulac Cinémas 11, boulevard de Port-Royal 75013 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/

L’Escurial vous invite à découvrir avant tout le monde Love on trial de Kôji Fukada dans le cadre de la 10e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.