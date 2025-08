Eselfir Westhalten

Eselfir Westhalten samedi 9 août 2025.

Eselfir

Westhalten Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-09 19:00:00

2025-08-09

Soirée festive sur les hauteurs du Strangenberg. Montée aux flambeaux rdv à 19h au cimetière de Westhalten (flambeau en vente au prix de 2 €). Petite restauration sur place.

Petite restauration sur place.

Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est

English :

Festive evening on the heights of Strangenberg. Torchlight procession: meet at 7pm at the Westhalten cemetery (torches on sale for 2?). Light refreshments on site.

German :

Festlicher Abend auf den Höhen des Strangenbergs. Fackelzug: Treffpunkt um 19 Uhr auf dem Friedhof von Westhalten (Fackel zum Preis von 2 ? erhältlich). Kleine Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Serata di festa sulle alture di Strangenberg. Fiaccolata: ritrovo alle 19.00 al cimitero di Westhalten (fiaccole in vendita a 2?). Disponibile un leggero rinfresco.

Espanol :

Noche festiva en las alturas de Strangenberg. Procesión de antorchas: encuentro a las 19:00 en el cementerio de Westhalten (antorchas a la venta por 2?). Refrigerio.

