Esodic + Anthares en concert MJC Morlaix

Esodic + Anthares en concert

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 00:00:00

2026-01-23

Concert Metal

ESODIC est un groupe de Thrash/Death Metal né dans les bas-fonds d’Amman, en Jordanie. Formé en 2003, le groupe s’inspire de formations de thrash et de death metal old-school telles que Slayer, Testament et Kreator. Esodic est désormais basé à Los Angeles.

ANTHARES est le groupe de Thrash Metal morlaisien formé en 1994. Il est connu pour ses riffs de guitares acérés , sa rythmique de forgeron et par le charisme de son chanteur à la voix puissante. C’est le groupe Thrash idéal pour le headbanging ! Leur dernier album After the war est sorti en Mars 2024 et Anthares n’a de cesse de le défendre énergiquement sur scène.

Infos/réservations par téléphone à la MJC. .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

