ESOTERIK SATIE – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble dimanche 23 novembre 2025.

L’Ésotérik Satie et quelqu’autresJean-Christophe Dantras-Henry, ténor Laurence Garcin, piano Pauline Sicot, mezzo-sopranoÀ cette époque, de grands mouvements artistiques émergent et dans ce paysage musical, aux côtés d’Erik Satie, des compositeurs et compositrices moins connus ont laissé des pages admirables comme Reynaldo Han, Louis Beydts, Cécile Chaminade, André Caplet, Lili Boulanger, Mel Bonnis…

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38