Espace Aventures et sensations karting, escalade, Laser Game, Istres

Espace Aventures et sensations karting, escalade, Laser Game

Du vendredi 26 au mercredi 31 décembre 2025 de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Ouverture le 26 à 13h fermeture le 31 à 17h. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Amusez-vous en famille à l’espace Aventures et sensations , avec karting, mini-voitures électriques, laser game et mur d’escalade pour faire le plein d’activités juste après Noël !

Karting et mini-voitures électriques Espace de 1000 m2 pour les grands et 350 m2 pour les petits.

Voitures dès 2 ans kartings à partir d’1m40 5 € les 5 min



Laser game Labyrinthe de 100 m2 pour défier vos amis !

À partir de 6 ans 2 € les 10 min



Mur d’escalade Pour s’initier ou se perfectionner à la grimpe, en toute sécurité.

À partir de 3 ans 2 € les 10 min



OUVERTURES

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

Sauf le 26 décembre ouverture à 13h et le 31 décembre fermeture 31 à 17h .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Have fun with the whole family at the Adventures and Sensations area, with go-karting, electric mini-cars, laser game and climbing wall to fill up on activities just after Christmas!

