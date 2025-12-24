Espace Aventures et sensations karting, escalade, Laser Game, Istres
Espace Aventures et sensations karting, escalade, Laser Game, Istres vendredi 26 décembre 2025.
Espace Aventures et sensations karting, escalade, Laser Game
Du vendredi 26 au mercredi 31 décembre 2025 de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Ouverture le 26 à 13h fermeture le 31 à 17h. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-26
Amusez-vous en famille à l’espace Aventures et sensations , avec karting, mini-voitures électriques, laser game et mur d’escalade pour faire le plein d’activités juste après Noël !
Karting et mini-voitures électriques Espace de 1000 m2 pour les grands et 350 m2 pour les petits.
Voitures dès 2 ans kartings à partir d’1m40 5 € les 5 min
Laser game Labyrinthe de 100 m2 pour défier vos amis !
À partir de 6 ans 2 € les 10 min
Mur d’escalade Pour s’initier ou se perfectionner à la grimpe, en toute sécurité.
À partir de 3 ans 2 € les 10 min
OUVERTURES
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
Sauf le 26 décembre ouverture à 13h et le 31 décembre fermeture 31 à 17h .
Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have fun with the whole family at the Adventures and Sensations area, with go-karting, electric mini-cars, laser game and climbing wall to fill up on activities just after Christmas!
L’événement Espace Aventures et sensations karting, escalade, Laser Game Istres a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme d’Istres