Epidermis Circus Petite-Forêt

Epidermis Circus

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt Nord

Tarif : 13 – 13 – 26

13

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Imaginez une marionnettiste déjantée venue du Canada qui, à mains nues et avec quelques

jouets, crée en direct un film hilarant et surréaliste projeté sur écran géant. Ce cabaret de marionnettes mêle comédie et illusions dans une première tournée européenne spectaculaire. 13 .

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France +33 3 27 34 86 53 espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

