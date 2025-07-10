Spectacle « Le futur est génial! »

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt Nord

Tarif : 13 – 13 – 26

13

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Depuis 2009, Jules & Jo (Matthias Billard et Julie Legait) explorent un univers poétique absurde et décalé. Mêlant claviers, guitares, accordéons et machines, ils délivrent un spectacle plein d’humour et d’inventivité. Dans leur dernier album Le Futur est

génial, ils jouent avec nos névroses et nos avenirs incertains. Lauréats de nombreux prix, ils poursuivent leur route entre non-sens et folie douce. 13 .

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France +33 3 27 34 86 53 espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

