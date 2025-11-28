Louis Chédid Rêveur rêveur Petite-Forêt

Louis Chédid Rêveur rêveur

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt Nord

Tarif : 13 – 13 – 26

13

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste, Louis Chédid fait escale à Petite-

Forêt pour un concert exceptionnel. Père tranquille de la chanson française, il s’impose

comme un parolier affûté, mêlant poésie, humour et regard lucide sur son époque. Après

un succès tardif, il s’est solidement ancré dans le paysage musical avec des textes

aussi subtils qu’incisifs. 13 .

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France +33 3 27 34 86 53 espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

