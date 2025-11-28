Louis Chédid Rêveur rêveur Petite-Forêt
30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt Nord
Tarif : 13 – 13 – 26
Tarif adulte
Début : 2025-11-28 20:00:00
Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste, Louis Chédid fait escale à Petite-
Forêt pour un concert exceptionnel. Père tranquille de la chanson française, il s’impose
comme un parolier affûté, mêlant poésie, humour et regard lucide sur son époque. Après
un succès tardif, il s’est solidement ancré dans le paysage musical avec des textes
aussi subtils qu’incisifs. 13 .
30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France
