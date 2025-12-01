Maël Isaac Petite-Forêt
samedi 13 décembre 2025.
Maël Isaac
30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt Nord
Tarif : 13 – 13 – 26
Début : 2025-12-13 11:00:00
2025-12-13
De la harpe pour jouer de la pop, du rock, des reprises de Bowie, de Muse, des Red Hot, de
Björk! Ça, c’est la formule magique acoustique qui marche bien! Et pour plus d’originalité, on y ajoute des compo trip-hop contemporaines, de l’électro, des kicks et des basses bien lourdes! 13 .
+33 3 27 34 86 53 espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
