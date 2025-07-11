Rien n’a jamais empêcher l’histoire de bifurquer Petite-Forêt

Rien n’a jamais empêcher l’histoire de bifurquer

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt Nord

Tarif : 13 – 13 – 26

13

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Du théâtre rock au service de la douceur. Le manifeste puissant de Virginie Despentes questionne frontières et libertés, appelant à une révolution des corps et des esprits. Anne Conti, dans une mise en scène rock et poétique, crée un univers en construction où le texte s’imprègne en nous. Une force musicale et visuelle qui invite à rêver et à envisager sa propre révolution. 13 .

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France +33 3 27 34 86 53 espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

