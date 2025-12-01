Y’a des fois j’aimerais pas être moi

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt Nord

Tarif : 13 – 13 – 26

13

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

C’est l’histoire d’un homme qui danse pour ne pas tomber. Son équilibre quand tout bascule. Il se présente et s’explique. Il ne sait pas dire non. Même un tout petit non devient oui. Avec son corps élastique, il déroule sa vie intime. Et se cogne aux injonctions être un homme, un vrai ? Un bon mari ? Un bon père ? Divorcer ? Il n’était pas prêt. Pas avec une mère comme la sienne…Et divorcer ? Pas si simple… Il n’était pas préparé à ça avec sa mère… 13 .

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France +33 3 27 34 86 53 espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Y’a des fois j’aimerais pas être moi Petite-Forêt a été mis à jour le 2025-08-11 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes