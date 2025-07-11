Zahrbat Petite-Forêt

Zahrbat

30 Rue Jean Jaurès Petite-Forêt Nord

Tarif : 13 – 13 – 26

13

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Hommage à un père parti trop tôt, emporté par sa passion du jeu. Chez le fils, la danse remplace le poker, mais le goût du risque et de l’adrénaline est le même. Dans une pièce dépouillée des codes du hip-hop, Brahim Bouchelaghem livre une confession lumineuse et émouvante. 13 .

+33 3 27 34 86 53 espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

