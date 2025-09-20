ESPACE BÉZARD – LE CORBUSIER Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé

ESPACE BÉZARD – LE CORBUSIER Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé samedi 20 septembre 2025.

ESPACE BÉZARD – LE CORBUSIER 20 et 21 septembre Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture de l’espace Bézard – Le Corbusier dédié au projet d’aménagement des campagnes imaginé par les deux hommes dans les années 1930 « La Ferme radieuse et le village coopératif ». Plans, maquettes, documents d’archives etc. retracent l’histoire de ce projet utopique. L’espace présente également l’œuvre artistique de Norbert Bézard (céramiques, dessins, peintures).

Inscription dans l’itinéraire : Destinations Le Corbusier : promenades architecturales, certifié « Itinéraire culturel du conseil de l’Europe » en 2019 et regroupant 21 villes, 6 pays et 24 sites architecturaux de Le Corbusier.

Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier 7 rue de l’Eglise 72170 Piacé Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire 02 43 33 47 97 https://www.piaceleradieux.com https://www.facebook.com/Piac%C3%A9-Le-Radieux-B%C3%A9zard-Le-Corbusier-392170900990423 Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d’art dédié à l’architecture, le design et l’art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l’objet dans les années 1930 d’un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l’histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une quarantaine d’œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l’année dans le village et la campagne avoisinante. Gare la plus proche : Vivoin

Ouverture de l’espace Bézard – Le Corbusier dédié au projet d’aménagement des campagnes imaginé par les deux hommes dans les années 1930 « La Ferme radieuse et le village coopératif ». Plans, etc. de…

© Piacé le radieux