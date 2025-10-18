Espace Boëz – Accrochage – Maubeuge hier et aujourd’hui Espace Boëz – le musée esquissé Maubeuge

Espace Boëz – Accrochage – Maubeuge hier et aujourd’hui Espace Boëz – le musée esquissé Maubeuge samedi 18 octobre 2025.

Espace Boëz – Accrochage – Maubeuge hier et aujourd’hui 18 et 19 octobre Espace Boëz – le musée esquissé Nord

Entrée Libre et Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

L’architecture de Maubeuge est à nulle autre pareille ! Et les artistes qui se sont prêtés à l’exercice de représenter la ville nous livrent leur regard couché sur le papier…

Découvrez cet accrochage au cœur de l’architecture maubeugeoise !

Espace Boëz – le musée esquissé 3 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge, France Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 0327535097 https://ville-maubeuge.fr/le-musee-henri-boez L’ancienne chapelle des Jésuites, construite en 1620-1625, pillée à la Révolution, réutilisée au XIXe siècle en bibliothèque, fut détruite pendant la Première Guerre mondiale. La ville décida de reconstruire une salle des fêtes dans cette enveloppe de pierre dont il ne reste que la façade. Les travaux furent achevés en 1927. Les architectes maubeugeois Jean et Henri Lafitte créèrent deux niveaux, avec la salle de musique au rez-de-chaussée et la salle de bal à l’étage. Un escalier monumental dessert le foyer et l’étage. L’édifice a échappé miraculeusement à la destruction de la ville de Maubeuge pendant la dernière guerre et constitue un exemple unique de l’expression de l’Art-déco.

Depuis sa réouverture, la salle Sthrau a retrouvé sa vocation culturelle et artistique, accueillant une part importante de la programmation culturelle municipale : spectacles, concerts, animations et expositions y sont régulièrement programmés. Parking de la Concorde à proximité, accessibilité pour tous, fauteuils d’appoints proposés à l’accueil, livret jeu pour les plus jeunes sur demande à l’accueil.

L’architecture de Maubeuge est à nulle autre pareille ! Et les artistes qui se sont prêtés à l’exercice de représenter la ville nous livrent leur regard couché sur le papier…

©Jeroen Hermkens, Maubeuge, La Grimpette, 2024, Musée Henri Boëz