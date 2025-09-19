Espace Boëz – Exposition « Regards. Collections révélées » Espace Boëz – le musée esquissé Maubeuge

Espace Boëz – Exposition « Regards. Collections révélées » 19 – 21 septembre Espace Boëz – le musée esquissé Nord

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Mais que se passe-t-il dans les coulisses du musée ? Les équipes préparent la réouverture et mettent en œuvre le chantier des collections !

Vernissage de l’exposition le vendredi 19 septembre à partir de 18h

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : 9h-18h

Puis du mardi au dimanche de 14h à 18h, Espace Boëz

Ce sera également l’occasion de découvrir l’Accrochage – Maubeuge hier et aujourd’hui !

L’architecture de Maubeuge est à nulle autre pareille ! Et les artistes qui se sont prêtés à l’exercice de représenter la ville nous livrent leur regard couché sur le papier… Découvrez cette mini-exposition au coeur de l’architecture maubeugeoise !

Accrochage visible à partir du samedi 20 septembre : 9h-18h le samedi 20 et dimanche

21 septembre. Puis du mardi au dimanche de 14h à 18h, Espace Boëz

Espace Boëz – le musée esquissé 3 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge, France Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 0327535097 https://ville-maubeuge.fr/le-musee-henri-boez L’ancienne chapelle des Jésuites, construite en 1620-1625, pillée à la Révolution, réutilisée au XIXe siècle en bibliothèque, fut détruite pendant la Première Guerre mondiale. La ville décida de reconstruire une salle des fêtes dans cette enveloppe de pierre dont il ne reste que la façade. Les travaux furent achevés en 1927. Les architectes maubeugeois Jean et Henri Lafitte créèrent deux niveaux, avec la salle de musique au rez-de-chaussée et la salle de bal à l’étage. Un escalier monumental dessert le foyer et l’étage. L’édifice a échappé miraculeusement à la destruction de la ville de Maubeuge pendant la dernière guerre et constitue un exemple unique de l’expression de l’Art-déco.

Depuis sa réouverture, la salle Sthrau a retrouvé sa vocation culturelle et artistique, accueillant une part importante de la programmation culturelle municipale : spectacles, concerts, animations et expositions y sont régulièrement programmés. Parking de la Concorde à proximité, accessibilité pour tous, fauteuils d’appoints proposés à l’accueil, livret jeu pour les plus jeunes sur demande à l’accueil.

©Franck Boucourt/Musée Henri Boëz