Salon Post Bac Paris : l’événement incontournable pour l’orientation de votre enfant revient ! Espace Champerret Paris

Salon Post Bac Paris : l’événement incontournable pour l’orientation de votre enfant revient ! Espace Champerret Paris samedi 11 octobre 2025.

L’orientation post bac est une étape cruciale, souvent source d’interrogations et de stress, autant pour les lycéens que pour leurs familles. Comment fonctionne Parcoursup ? Quelle formation choisir ? Quel métier correspond vraiment à mon enfant ? Pour répondre à toutes ces questions, Le Figaro Étudiant organise la nouvelle édition parisienne de son salon Post Bac, qui se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 octobre à l’Espace Champerret, dans le 17e arrondissement.

Ce salon 100% gratuit offre un parcours complet et structuré autour de plusieurs espace thématiques, pensés pour guider les jeunes et leurs parents à chaque étape de leur réflexion :

J’apprends à me connaître : grâce à des ateliers collectifs de coaching, des séances de sophrologie et des activités pour développer les compétences comportementales (soft skills), mais aussi mieux identifier ses atouts et ses envies.

: grâce à des ateliers collectifs de coaching, des séances de sophrologie et des activités pour développer les compétences comportementales (soft skills), mais aussi mieux identifier ses atouts et ses envies. J’explore le monde professionnel : tables rondes métiers, découverte interactive via une application mobile, conseils pour rédiger un CV efficace… autant d’outils pour mieux comprendre les réalités du marché du travail.

: tables rondes métiers, découverte interactive via une application mobile, conseils pour rédiger un CV efficace… autant d’outils pour mieux comprendre les réalités du marché du travail. Je découvre l’enseignement supérieur : cet univers regroupe des rencontres avec des écoles et universités, des tables rondes sur les différentes formations, alternance, études courtes ou longues… une véritable boussole pour s’y retrouver.

: cet univers regroupe des rencontres avec des écoles et universités, des tables rondes sur les différentes formations, alternance, études courtes ou longues… une véritable boussole pour s’y retrouver. Zoom Terminale – Parcoursup : ateliers pratiques pour appréhender le fonctionnement de la plateforme Parcoursup, comprendre les étapes clés, mais aussi prendre soin de sa santé mentale et adopter une méthodologie adaptée.

: ateliers pratiques pour appréhender le fonctionnement de la plateforme Parcoursup, comprendre les étapes clés, mais aussi prendre soin de sa santé mentale et adopter une méthodologie adaptée. Zoom Grand Oral : conseils pour travailler son image, sa posture, avec des ateliers méthodologiques et d’éloquence, indispensables pour réussir cette épreuve du bac.

: conseils pour travailler son image, sa posture, avec des ateliers méthodologiques et d’éloquence, indispensables pour réussir cette épreuve du bac. Espace Parents : parce que le rôle des parents est essentiel dans cette période, des ateliers dédiés vous aideront à accompagner votre enfant sereinement, à lâcher la pression, et à partager vos expériences. Ces ateliers sont proposés en partenariat avec les associations APEL, PEEP et Génération 15-25.

: parce que le rôle des parents est essentiel dans cette période, des ateliers dédiés vous aideront à accompagner votre enfant sereinement, à lâcher la pression, et à partager vos expériences. Ces ateliers sont proposés en partenariat avec les associations APEL, PEEP et Génération 15-25. Départs à l’international : enfin, un espace spécifique pour découvrir les opportunités d’études à l’étranger, avec la présence d’organismes spécialisés.

Que vous soyez parent d’un futur bachelier ou simplement à la recherche d’informations pour préparer au mieux cette étape, le salon Post Bac Paris est une occasion unique de rencontrer des experts, d’échanger avec des professionnels et de rassurer votre enfant dans ses choix.

Inscrivez-vous gratuitement et téléchargez dès maintenant votre invitation sur le site du Salon Post Bac Paris !

Vous vous demandez comment aider votre enfant à faire les bons choix après le bac ? Parcoursup, les écoles, les universités, l’alternance, les métiers… Le Figaro Étudiant organise les 11 et 12 octobre à Paris son salon post bac, un rendez-vous à ne pas manquer pour accompagner les lycéens (et leurs parents) dans leurs décisions d’orientation. Le plus ? C’est gratuit !

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

dimanche

de 09h00 à 17h00

samedi

de 09h00 à 18h00

gratuit

Inscription gratuite et obligatoire sur le site du Salon Post Bac Paris. Téléchargez dès maintenant votre invitation !

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T12:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T09:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00;2025-10-12T09:00:00+02:00_2025-10-12T17:00:00+02:00

Espace Champerret 6 Rue Jean Oestreicher 75017 Paris

https://post-bac-paris.salon.etudiant.lefigaro.fr/?utm_source=Quefaireaparis-article&utm_medium=Quefaireaparis-article&utm_campaign=Postbac-Paris https://www.facebook.com/LeFigaroEtudiant https://www.facebook.com/LeFigaroEtudiant https://x.com/figaro_etudiant