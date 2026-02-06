Espace Comedy Club Baptiste Defrance & Poina Contrepoint Café-Théâtre Agen

Espace Comedy Club Baptiste Defrance & Poina

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Deux artistes, une heure de blagues ! Vous aimez la comédie et les clubs ? Alors venez au premier Comedy Club d’Agen ! On se retrouve côté bar !

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : Espace Comedy Club Baptiste Defrance & Poina

Two artists, one hour of jokes! Do you like comedy and clubs? Then come to Agen?s first Comedy Club! See you bar side !

