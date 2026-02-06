Espace Comedy Club Baptiste Defrance & Poina Contrepoint Café-Théâtre Agen
Espace Comedy Club Baptiste Defrance & Poina
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne
Deux artistes, une heure de blagues ! Vous aimez la comédie et les clubs ? Alors venez au premier Comedy Club d’Agen ! On se retrouve côté bar !
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com
English : Espace Comedy Club Baptiste Defrance & Poina
Two artists, one hour of jokes! Do you like comedy and clubs? Then come to Agen?s first Comedy Club! See you bar side !
