Espace Comedy Club Julien Chapel & Florian Hawes Contrepoint Café-Théâtre Agen

Espace Comedy Club Julien Chapel & Florian Hawes

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Vous aimez la comédie et les clubs ? Alors venez au premier Comedy Club d’Agen !Ça ne se passera ni à New-York et encore moins dans un club disco, mais ça sera quand même vachement chouette. On se retrouve côté bar !

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : Espace Comedy Club Julien Chapel & Florian Hawes

Do you like comedy and clubs? Then come along to Agen?s first Comedy Club! It won?t take place in New York, and certainly not in a disco, but it?ll still be a lot of fun. See you on the bar side!

German : Espace Comedy Club Julien Chapel & Florian Hawes

Sie mögen Comedy und Clubs? Dann kommen Sie zum ersten Comedy Club in Agen! Es wird zwar nicht in New York und schon gar nicht in einem Disco-Club stattfinden, aber es wird trotzdem verdammt lustig. Wir sehen uns auf der Barseite !

Italiano :

Vi piacciono la comicità e le discoteche? Allora partecipate al primo Comedy Club di Agen, che non si svolgerà a New York e non sarà certo in una discoteca, ma sarà comunque molto divertente. Ci vediamo al bar!

Espanol : Espace Comedy Club Julien Chapel & Florian Hawes

¿Le gustan la comedia y los clubes? Entonces venga al primer Club de la Comedia de Agen. No será en Nueva York, ni mucho menos en una discoteca, pero será muy divertido. ¡Nos vemos en el bar!

