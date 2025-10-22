Espace construction Salle des associations Port-Saint-Père

Espace construction Salle des associations Port-Saint-Père mercredi 22 octobre 2025.

Espace construction

Salle des associations 13 rue de Pornic Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-23

Vous recherchez des jeux intérieurs pour vos enfants ? Dans le cadre des « 10 jours du jeu », Anim’Action vous propose un espace ludique pour les enfants et toute la famille pendant 2 jours ! Rendez-vous Port-Saint-Père

Au programme

des petites et des grandes briques en quantité évidemment, mais aussi des pièces XXL, des pièces aimantées ou d’autres qui se clipsent vous permettront de construire en famille de nombreuses choses sorties de votre imagination !

animation proposée dans le cadre des 10 jours du jeu

proposé aux enfants jusqu’à 16ans

Pratique

accès gratuit à tous

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .

Salle des associations 13 rue de Pornic Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 53 18 accueil@animaction.asso.fr

English :

Are you looking for indoor play equipment for your children? As part of the « 10 jours du jeu » (10 days of play), Anim’Action is offering a play area for children and the whole family for 2 days! Rendez-vous Port-Saint-Père

German :

Sind Sie auf der Suche nach Indoor-Spielen für Ihre Kinder? Im Rahmen der « 10 Tage des Spiels » bietet Ihnen Anim’Action zwei Tage lang einen Spielbereich für Kinder und die ganze Familie! Treffpunkt Port-Saint-Père

Italiano :

Siete alla ricerca di giochi al coperto per i vostri bambini? Nell’ambito dei « 10 jours du jeu » (10 giorni di gioco), Anim’Action vi offre uno spazio giochi per i bambini e per tutta la famiglia per 2 giorni! Appuntamento a Port-Saint-Père

Espanol :

¿Busca juegos de interior para sus hijos? En el marco de los « 10 jours du jeu » (10 días de juego), Anim’Action le ofrece durante 2 días un espacio de juego para los niños y toda la familia Cita en Port-Saint-Père

L’événement Espace construction Port-Saint-Père a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic