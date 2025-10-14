ESPACE CONTEURS Joël Foulet FJT Copainville Mayenne

ESPACE CONTEURS Joël Foulet

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:15:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Le collectif de l’espace conteurs organise des événements dédiés à l’oralité. La première partie de soirée est une scène ouverte à tous, puis l’artiste invité nous ouvre à son univers.

Dans un premier temps, la scène ouverte accueille pendant une heure les amoureux des mots (conteurs, chanteurs, déclamateurs de poésie, slameurs…) amateurs ou expérimentés. L’ordre de passage sera tiré au sort parmi les inscrits du soir.

La seconde partie de soirée, nous accueillons un ou une invité.e professionnel.le pour vous faire découvrir une des facettes de ce qui compose la diversité des arts de la parole.

Joël Foulet La couleur des murs

Joël est à un tournant de sa vie. A Marseille, où il vient d’emménager, il fait la rencontre de son voisin Jacques, un conteur marseillais haut en couleur, enraciné, qui le renvoie à sa personnalité floue et à ses questionnements identitaires. Comment devient-on soi ? Comment se construit-on ? Comment fait-on quand on n’est pas né quelque part ? Joël plonge, fouille, enquête. Avec l’espoir, au bout du chemin, de trouver un bout de soi.

Prix libre .

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 69 38 80 10 espaceconteurs@gmail.com

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English :

The Espace conteurs collective organizes events dedicated to the spoken word. The first part of the evening is a stage open to all, then the guest artist opens up his or her world to us.

L’événement ESPACE CONTEURS Joël Foulet Mayenne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Mayenne Co