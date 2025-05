Performance musicale « Night is the place » – Hadj Sameer DJ set – Espace culturel du 148 Alfortville, 7 juin 2025, Alfortville.

Rendez-vous dès 22h à l’Espace culturel du 148. Embarquez pour un voyage musical sur le thème de la nuit et du cinéma, thématiques de la Nuit Blanche métropolitaine 2025.

De 22H à minuit, accès libre et gratuit.

Le samedi 07 juin 2025

de 22h00 à 00h00

gratuit

Accès libre et gratuit. Tout public

Public jeunes et adultes.

Espace culturel du 148 148, rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville

https://www.alfortville.fr/

« Night is the place » est un rendez-vous sonore et visuel où se rencontrent 3 dimensions : l’espace, le temps et le son à travers une expérience qui éveillera vos sens en vibrant sur des rythmiques jazz et électroniques provenant des quatre coins du globe.