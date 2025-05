Projection du film « Arizona Dream » (1993) d’Emir Kusturica – Espace culturel du 148 Alfortville, 7 juin 2025, Alfortville.

Axel (Johnny Depp), un jeune orphelin de vingt-trois ans, vit davantage dans un monde plein de rêves et de poissons volants qu’à New York où il habite. Léo, son oncle, l’invite chez lui, en Arizona, à l’occasion de son mariage. Il aimerait bien que son neveu reste, rencontre l’amour de sa vie et reprenne son magasin d’automobiles d’occasion. Tandis qu’il apprend le dur métier de vendeur de voitures, Axel rencontre Elaine (Faye Dunaway), une veuve fantasque qui rêve de voler.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h30 à 21h00

gratuit

Accès libre et gratuit.

Public jeunes et adultes.

Espace culturel du 148 148, rue Paul Vaillant Couturier 94140 Studio du 148Alfortville

Avec Arizona Dream, embarquez dans un monde poétique entre rêves et réalités. Projectionà 18h30 à l’Espace culturel du 148 à Alfortville dans le cadre de Nuit Blanche.