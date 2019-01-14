Espace Cyclophones – ASBL Evolplay, Maison Folie Moulins, Lille

Espace Cyclophones – ASBL Evolplay 6 et 7 juin Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fiche technique des machines qui n’attendent que votre énergie pour s’animer :

Le Vél’eau | Une baignoire sert de réserve d’eau, un vélo fait office de pompe, une roue à aube entraîne les dispositifs sonores qui se mettent en marche sous l’action du cycliste.

Les Cycloscopes | Une dizaine de vélos transformés deviennent des espaces de jeux à découvrir au stéthoscope. Gratter, frotter, pincer, lancer la roue…. Chaque action permet à l’utilisateur de s’immerger dans une composition sonore que lui seul peut entendre.

Le Cyclo-dynamo | Les Cyclo-dynamos utilisent un dispositif électro-acoustique qui transforme le signal électrique en fréquences sonores. Déclinés de plusieurs manières, ils prennent forme d’installations fixes ou itinérantes et peuvent être présentés dans le cadre d’atelier participatif.

Dans le cadre de « Ça brasse à Moulins !’, une journée pensée collectivement et réunissant la maison Folie Moulins, le Prato, la Courée Cacan, le Cirque du Bout du Monde et le Flow.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026 organisé par la Ville de Lille, du 05 au 07 juin 2026.

Gratuit

À partir de 6 ans, en accès libre

Samedi 06 juin, 14 h à 19 h

Dimanche 07 juin, 14 h à 19 h

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Dans un espace dédié à des deux roues tout à fait loufoques et aux usages détournés, venez pédaler pour créer des sons improbables grâce à une ingénieuse mécanique !

Compagnie Les Cyclophones