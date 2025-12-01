Espace Dantza Danse « Scène ouverte Dantza » Espace Dantza Pau

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Évènement incontournable de notre programmation, les Scènes Ouvertes offrent un espace d’expression libre et de rencontre entre les disciplines artistiques. Pensées comme un temps dédié à la découverte, elles accueillent des propositions variées: théâtre, danse, cirque, poésie, musique…

Ouvertes à tous, cette soirée offre une plateforme de visibilité et de dialogue, dans un cadre bienveillant et permet de faire émerger des écritures singulières tout en nourrissant le lien entre les créateurs et le public.

Les Scènes Ouvertes incarnent notre volonté de soutenir la diversité des pratiques et de favoriser la pratique amateure. Un RDV incontournable pour celles et ceux qui souhaitent découvrir, partager, et faire vivre l’art sous toutes ses formes. .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

