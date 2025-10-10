Espace Dantza Deux minutes pour la gloire Espace Dantza Pau

La compagnie Il est une fois , fondée en 1998 dans les Hautes-Pyrénées par Bernard Monforte, propose des enquêtes policières interactives depuis sa création. Après mort d’un curé de passage, l’affaire Trespidi ou encore Un meurtre presque parfait, elle vous propose de participer à sa nouvelle enquête…

La célèbre émission radiophonique Deux minutes pour la gloire fait étape dans votre commune et vous avez l’immense plaisir de pourvoir y assister.

L’animateur vedette Jean-Pierre Jean-Pierre lance l’émission et là, c’est le drame ! Suicide, meurtre, assassinat ou simple accident ? Aucune hypothèse n’est à exclure et c’est à vous de trouver la solution… en devenant les candidats d’une nouvelle émission…

Saurez-vous devenir la nouvelle star de la radio ? .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 54 40 espacedantza@gmail.com

