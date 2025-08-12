Espace Dantza Générationn’elles Espace Dantza Pau
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
En ce mois de mars qui célèbre la femme, la compagnie de théâtre « SeptenScène » a le plaisir de vous proposer une comédie drôle et engagée, qui parle d’égalité femme-homme.
Ce spectacle vous invite à explorer et interroger la place de la femme sur les dernières décennies. Quelles sont leurs vies, leurs préoccupations, leurs envies, leurs pensées ?
A travers trois lignées de femme d’une même famille, de milieux sociaux différents, la pièce raconte les petites et grandes batailles pour s’affranchir des inégalités.
Une comédie à la fois éducative et divertissante, qui mêle rires et réflexions et qui nous rappelle que l’on revient de loin, que tout est toujours en mouvement et que le combat doit continuer. .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
