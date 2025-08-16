Espace Dantza In Process Du corps au son

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

In Process ou la rencontre d’un corps qui danse et la musique qui en émane….

Entre spectacle et performance, la danseuse et la musicienne sont guidées par la volonté de questionner la relation entre le mouvement et le son. Le corps devient l’instrument premier de cette création chorégraphique et musicale.

Grâce à un dispositif varié de capteurs électroniques, le corps se fait sonore et joue sa propre partition en interaction avec la musique au plateau.

Ainsi, la création permet de requestionner le rapport du son au mouvement en optant pour un corps qui se place au service de la musique et non l’inverse .

Ce matériau brut et vivant travaillé en amont et en aval, s’avère être l’élément clé de la composition musicale qui se densifie et se transforme au fur et à mesure du spectacle, en invitant le spectateur à s’immerger dans le processus de création. .

