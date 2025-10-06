Espace Dantza Le silence des oiseaux Espace Dantza Pau
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-29
Conférence d’un scientifique au chômage climatique (Clown)
Écriture et interprétation Antoine Béguère
Comment traiter le thème de l’extinction massive des oiseaux sans être condamné à la solastalgie ?
Le Silence des Oiseaux est un spectacle de clown en solo sous la forme d’une conférence scientifique loufoque.
Antoine Béguère, artiste clown et auteur, traite cette thématique à partir de sa relation poéticomique avec les oiseaux.
Il incarne un scientifique anthropo excentrique au chômage en raison du silence de la nature venant présenter malgré lui une conférence sur le thème de notre relation avec les oiseaux. .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 54 40 espacedantza@gmail.com
