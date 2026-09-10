Espace Dantza – Les KEC Espace Dantza Pau
samedi 16 janvier 2027 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza – Les KEC
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Après 20 ans de spectacles musicaux, les Kag décident de faire un concert pur, un pur concert quoi !
Avec l’énergie débordante qui les caractérisent désormais, elles sont 4, et s’appellent : les K.E.C !
Leur genre musical ? Et si Georges Brassens avait joué de la guitare électrique? Et si Mireille Mathieu avait chanté du punk ? Nina Hagen de la flûte à bec ? ACDC de la harpe ? Et si Bob Marley avait fait fumer Stone et Charden ? Et si Ray Charles avait été blanc ? Et Dalida noire ? Et si ma tante en avait ?
Elles vont transcender vos sens, bousculer vos oreilles, titiller vos hanches, écraser vos pieds, bref, envoyer du bois et mettre le feu ! .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza – Les KEC
L’événement Espace Dantza – Les KEC Pau a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pau
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