Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol Espace Dantza Pau

Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol Espace Dantza Pau samedi 21 mars 2026.

Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Avec Cathy Bisson & Philippe Solano

Cours de danse (niveaux intermédiaire et avancé)

SAMEDI 21 MARS/ 10h-11h: Barre au sol (tous niveaux)

SAMEDI 21 MARS/ 11h-12h30: JAZZ

SAMEDI 21 MARS/ 14h: CLASSIQUE .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

English : Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol

German : Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol

Italiano :

Espanol : Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol

L’événement Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol Pau a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Pau