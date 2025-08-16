Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol Espace Dantza Pau

Espace Dantza Masterclass danse classique

Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol Espace Dantza Pau dimanche 22 mars 2026.

Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Avec Cathy Bisson & Philippe Solano
Cours de danse (niveaux intermédiaire et avancé)

DIMANCHE 22 MARS/ 10h: CLASSIQUE
DIMANCHE 22 MARS/ 11h30: JAZZ   .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24  espacedantza@gmail.com

English : Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol

L’événement Espace Dantza Masterclass danse classique, jazz & barre au sol Pau a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Pau