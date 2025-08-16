Espace Dantza Soirée chorégraphique Espace Dantza Pau
Espace Dantza Soirée chorégraphique Espace Dantza Pau samedi 21 mars 2026.
Espace Dantza Soirée chorégraphique
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Avec Philippe Solano Tiphaine Prevost (Ballet du capitole) & le collectif Dantzaz
Programme
Esmeralda pas de deux (10min)
Inquieto (5min)
Peau à peau (30min) .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
English : Espace Dantza Soirée chorégraphique
L’événement Espace Dantza Soirée chorégraphique Pau a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Pau