Espace Dantza Soirée chorégraphique Espace Dantza Pau

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-21
2026-03-21

Avec Philippe Solano Tiphaine Prevost (Ballet du capitole) & le collectif Dantzaz
Programme
Esmeralda pas de deux (10min)
Inquieto (5min)
Peau à peau (30min)   .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24  espacedantza@gmail.com

