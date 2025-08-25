Espace Dantza Une Histoire d’amours Espace Dantza Pau

Espace Dantza Une Histoire d’amours Espace Dantza Pau vendredi 30 janvier 2026.

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Selon les Grecs de l’Antiquité, il existe 8 formes d’amour… Avec profondeur, tendresse, humour, dérapages, Lou Casa divague au cœur de cette constellation, interrogeant au présent, et en musique, leurs influences sur nos vies.

Après Chansons de Barbara et Lou Casa,Barbara & Brel, vivement salués par le public et les médias (Le Monde, Télérama, L’Obs’, …), ce nouveau spectacle ouvre plus large le spectre musical, associant des compositions originales à des reprises inattendues, de Higelin, Barbara, Johnny… et d’artistes plus récents ou moins connus tels que Camélia Jordana, Arlt, Maggy Bolle…

Un song-trip autobiographique, bordélique, énigmatique, sociologique ; des chansons comme des pièces de puzzle que l’on peut associer, à nos songes, à nos existences de vivants, sensibles et mouvants… .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

English : Espace Dantza Une Histoire d'amours

German : Espace Dantza Une Histoire d'amours

Italiano :

Espanol : Espace Dantza Une Histoire d'amours

