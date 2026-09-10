Espace Dantza – Way For Nothing Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza – Way For Nothing

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Depuis sa formation à Tarbes en 2015, Way for Nothing construit des récits sans paroles, où musique et projections d’images invitent chacun à imaginer sa propre histoire. Au fil de longs morceaux, les instants de calme répondent aux déflagrations sonores, façonnant une fresque post-apocalyptique. Dans cette recherche d’une communion par l’émotion, la danse s’impose comme le prolongement naturel de leur univers : les images prennent vie, les corps deviennent le langage de la musique et donnent chair aux émotions les plus profondes. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza – Way For Nothing

L’événement Espace Dantza – Way For Nothing Pau a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pau