Espace Dantza Willo Espace Dantza Pau samedi 14 mars 2026.

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

WILLO, c’est une guitare et deux voix en harmonie où l’on retrouve une folk inspirée, à la fois douce et rugueuse, atmosphérique et réaliste, tantôt moderne, tantôt imprégnée des traditionnels outre-Atlantique aux accents blues et soul. Depuis la genèse du duo, Cécile et Oli font le pari de proposer une écriture anglo-saxonne au service des paysages sonores qu’évoque leur musique. .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

