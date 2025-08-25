Espace Dantza Willo Espace Dantza Pau
Espace Dantza Willo Espace Dantza Pau samedi 14 mars 2026.
Espace Dantza Willo
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
WILLO, c’est une guitare et deux voix en harmonie où l’on retrouve une folk inspirée, à la fois douce et rugueuse, atmosphérique et réaliste, tantôt moderne, tantôt imprégnée des traditionnels outre-Atlantique aux accents blues et soul. Depuis la genèse du duo, Cécile et Oli font le pari de proposer une écriture anglo-saxonne au service des paysages sonores qu’évoque leur musique. .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
English : Espace Dantza Willo
German : Espace Dantza Willo
Italiano :
Espanol : Espace Dantza Willo
L’événement Espace Dantza Willo Pau a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Pau