ESPACE D’ART NARBERO – LINA LAMARA : LE MOUVEMENT EST UN SILENCE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers
jeudi 8 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ESPACE D’ART NARBERO – LINA LAMARA : LE MOUVEMENT EST UN SILENCE – FESTIVAL HORS CADRE
14 rue du 4 septembre Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-08
Des vies en passage, des gestes suspendus : l’image se tait mais le temps, le mouvement et les histoires continuent.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.
Des vies en passage, des gestes suspendus : l’image se tait mais le temps, le mouvement et les histoires continuent.
Entrée libre. .
14 rue du 4 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ESPACE D’ART NARBERO – LINA LAMARA : LE MOUVEMENT EST UN SILENCE – FESTIVAL HORS CADRE
Lives in transit, gestures frozen in time: the image is silent, but time, movement, and stories go on.
L’événement ESPACE D’ART NARBERO – LINA LAMARA : LE MOUVEMENT EST UN SILENCE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers 16 septembre 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers 16 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE CLICADO Béziers 16 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers 16 septembre 2026
- SOIRÉE D’OUVERTURE #1 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ Béziers 18 septembre 2026