Informations pratiques

Béziers

ESPACE D’ART NARBERO – LINA LAMARA : LE MOUVEMENT EST UN SILENCE – FESTIVAL HORS CADRE

14 rue du 4 septembre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

Des vies en passage, des gestes suspendus : l’image se tait mais le temps, le mouvement et les histoires continuent.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

Des vies en passage, des gestes suspendus : l’image se tait mais le temps, le mouvement et les histoires continuent.

Entrée libre. .

14 rue du 4 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : ESPACE D’ART NARBERO – LINA LAMARA : LE MOUVEMENT EST UN SILENCE – FESTIVAL HORS CADRE

Lives in transit, gestures frozen in time: the image is silent, but time, movement, and stories go on.

L’événement ESPACE D’ART NARBERO – LINA LAMARA : LE MOUVEMENT EST UN SILENCE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34