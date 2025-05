Étreinte Océan & Le Plongeur / Ici et plus loin – Espace de création ON-OFF Studio Paris, 22 mai 2025, Paris.

Avec l’installation multimédia « Étreinte Océan », les artistes Maria COSATTO et Jônatas CHIMEN déploient un parcours imaginaire dans l’espace et le temps, un voyage nourrit d’horizon et d’attente silencieuse, de passages piétons dressés qui interpellent, d’un nuancier de bleus-océan, des jeux de miroirs qui dévoilent des faces cachées.

La création « Le Plongeur / Ici et plus loin » de Maria COSATTO, s’ancre dans l’actualité et se tourne vers l’avenir avec les défis sociétaux à surmonter, pose des questions sur l’humanité, l’écologie, l’éthique. Elle est une métaphore sur la manière de renouveler le monde. Monde représenté par cet anneau olympique restauré qui place la performance prodigieuse du plongeur dans une rue parisienne au 21ème siècle.

À travers une exploration de perceptions et d’émotions, les artistes invitent le public à interagir avec les œuvres en proposant des portails virtuels jumelant Paris aux villes de Rosario en Argentine et de Manaus au Brésil, donnant accès, aux œuvres des artistes de ces villes latinoaméricaines, aux restitutions de collaborations artistiques.

Du jeudi 22 mai 2025 au samedi 28 juin 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 15h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

début : 2025-05-22T18:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T23:00:00+02:00

Espace de création ON-OFF Studio 11 rue Berzelius, 75017 PARIS 75017 11 rue Berzelius, 75017 PARISParis

Dans le cadre des Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes, Maria COSATTO et Jônatas CHIMEN présentent la traversée de l’Atlantique comme une métaphore de la transition et de la transformation.