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Espace de jeux pour petits et grands Jullouville

mercredi 15 juillet 2026 · Jullouville

Espace de jeux pour petits et grands Jullouville

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
5 Avenue de la Tanguière
Ville
50610 Jullouville
Département
Manche
Tarif

Jullouville

Espace de jeux pour petits et grands

5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Espace de jeu intergénérationnel.
Jeux de société, grands jeux en bois, jeux d’adresse, jouets…
Accès libre et gratuit sans réservation.
Les enfants doivent restés accompagnés d’un adulte.   .

5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 72 06 27 62  julloujeux@gmail.com

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English : Espace de jeux pour petits et grands

L’événement Espace de jeux pour petits et grands Jullouville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Granville Terre et Mer

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