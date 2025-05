Espace de parole – Sous la Halle Dieulefit, 2 juin 2025 18:00, Dieulefit.

Espace de parole Sous la Halle Salle Jeanne Barnier Dieulefit

Début : 2025-06-02 18:00:00

fin : 2025-06-02 19:30:00

2025-06-02

Quand je rencontre un échec dans n’importe quel domaine de ma vie, je suis souvent abattu et me juge durement. Comment puis-je ne pas me laisser démolir et qu’est-ce qu’il me faut cultiver pour voir mon échec comme une opportunité?

Sous la Halle Salle Jeanne Barnier

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 73 18 46 lanquetinr@gmail.com

English :

When I encounter failure in any area of my life, I often feel down and judge myself harshly. How can I not let myself be knocked down, and what do I need to cultivate in order to see my failure as an opportunity?

German :

Wenn ich in irgendeinem Bereich meines Lebens einen Misserfolg erlebe, bin ich oft niedergeschlagen und urteile hart über mich selbst. Wie kann ich mich nicht unterkriegen lassen und was muss ich tun, um meinen Misserfolg als Chance zu sehen?

Italiano :

Quando fallisco in qualsiasi ambito della mia vita, spesso mi sento giù e mi giudico duramente. Come posso non lasciarmi abbattere e cosa devo coltivare per vedere il mio fallimento come un’opportunità?

Espanol :

Cuando fracaso en cualquier aspecto de mi vida, a menudo me siento abatido y me juzgo duramente. Cómo puedo no dejarme abatir y qué necesito cultivar para ver mi fracaso como una oportunidad?

