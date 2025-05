Bien vivre le numérique en famille : rendez-vous dans le 10e pour un Escape Box ludique ! – Espace de vie sociale La Grange – La Maison du Canal Paris, 21 mai 2025, Paris.

Dans un monde où la technologie et les écrans sont devenus omniprésents, la parentalité pose de nouvelles questions et soulève des défis uniques. À quoi faut-il être vigilant pour protéger la vie privée et les données personnelles de son enfant ? Quels sont les outils et ressources disponibles pour aider les parents à naviguer dans ce paysage complexe, en constante évolution ? Comment, enfin, pouvons-nous accompagner les plus jeunes dans l’usage qu’ils font du numérique tout en préservant leur bien-être et en favorisant leur épanouissement ?

Pour aborder ces problématiques sous un angle ludique, venez en famille participer à la création d’un Escape Box pour explorer les différents usages du numérique !

Cet événement est organisé par l’Espace de vie sociale La Grange avec le concours de Slashfit.

Public ciblé : familles avec enfant de tout âge

Le mercredi 21 mai 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Inscriptions à l’accueil de La Grange ou par téléphone (01 42 01 46 83)

Tout public.

Espace de vie sociale La Grange – La Maison du Canal 1 rue Louis Blanc 75010 Paris

Du mardi 13 au jeudi 22 mai 2025, la Ville de Paris et le 10e se mobilisent à travers de nombreuses animations gratuites pour aider chacune et chacun à bien vivre le numérique en famille.