Espace d’écoute de textes de Francis Jammes Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Curtis · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Espace d’écoute de textes de Francis Jammes
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-01
Espace d’écoute en libre-service de textes lus par les élèves de l’école du Centre et Blanche Bottura lors du projet « Francis Jammes et nous ». .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Espace d’écoute de textes de Francis Jammes
L’événement Espace d’écoute de textes de Francis Jammes Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn
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