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Espace d’écoute de textes de Francis Jammes Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Curtis · Orthez

Espace d’écoute de textes de Francis Jammes Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Louis Curtis
Adresse
30 place du Foirail
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Espace d’écoute de textes de Francis Jammes

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-01

Espace d’écoute en libre-service de textes lus par les élèves de l’école du Centre et Blanche Bottura lors du projet « Francis Jammes et nous ».   .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 

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English : Espace d’écoute de textes de Francis Jammes

L’événement Espace d’écoute de textes de Francis Jammes Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn

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