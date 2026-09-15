Espace d’écoute de textes de Francis Jammes Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Informations pratiques

Orthez

Espace d’écoute de textes de Francis Jammes

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-01

Espace d’écoute en libre-service de textes lus par les élèves de l’école du Centre et Blanche Bottura lors du projet « Francis Jammes et nous ». .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Espace d’écoute de textes de Francis Jammes

L’événement Espace d’écoute de textes de Francis Jammes Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn