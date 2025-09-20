Espace Découverte de l’informatique Centre de Calcul de l’IN2P3 Villeurbanne

Espace Découverte de l’informatique Centre de Calcul de l’IN2P3 Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Espace Découverte de l’informatique Samedi 20 septembre, 10h00 Centre de Calcul de l’IN2P3 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Comment fonctionne un ordinateur ? À quoi ressemblaient les premières machines à calculer ? Qu’est-ce que la loi de Moore ou le système binaire ? Comment crée‑t‑on un algorithme ? Et comment était programmé le tout premier jeu vidéo ?

À l’occasion de ces journées, le Centre de Calcul vous propose de redécouvrir l’informatique sous un angle inédit grâce à une série d’ateliers ludiques et interactifs, en partenariat avec Ambroise Thielley de l’association ENIAC, Terra Numerica et le MMI Lyon (mmi-lyon.fr).

Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 08 80 https://cc.in2p3.fr/jep2025 https://twitter.com/ccin2p3;https://@ccin2p3.bsky.social

Comment fonctionne un ordinateur ? À quoi ressemblaient les premières machines à calculer ? Qu’est-ce que la loi de Moore ou le système binaire ? Comment crée‑t‑on un algorithme ? Et comment était le…

© Nadine Locatelli – CC-IN2P3 / CNRS